Van semalarında gizemli ışık! Gören telefonuna sarıldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Van semalarında gizemli ışık! Gören telefonuna sarıldı

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu. Işık saçan cismi görenler o anları kaydetmek için cep telefonuna sarıldı. Daha sonra gözden kaybolan ışık hakkında konuşan bir vatandaş ise "Uçak düştü sandım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 14:30, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:24
Yazdır
Van semalarında gizemli ışık! Gören telefonuna sarıldı

Van semaları, dün saat 22.00 sıralarında esrarengiz bir ışığa ev sahipliği yaptı. Çevre illerden de görülen esrarengiz ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. Kısa bir süre ışık saçan cisim daha sonra gözden kayboldu.

'UÇAK DÜŞTÜ SANDIM"

Saim Yüksek isimli vatandaş, gökyüzüne bakan çocuklarının bir cisim gördüğünü ve o an herkesin farklı bir yorum yaptığını belirtti.

Kız çocuklarının kuyruklu yıldıza ve hilale benzettiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

"Uluslararası uçakların güzergahı oluğu için ben de uçak düştü sandım. Daha sonra cismin Rusya'nın kıtalar arası balistik füzesi olduğunu öğrendik. Görüntüyü sosyal medyada da gördük. Van'da, İran ve Kuzey Irak'tan da görülmüş. Uçağın düşme ihtimali ise beni korkuttu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber