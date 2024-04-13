Direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde meydana geldi.

Oktay Kambay otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı. Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki otomobile çarptı. Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki kamyonete ve başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.