Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

Kazada 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuruna müdahale etti.

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