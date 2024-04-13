Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:18, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:09
Yazdır
Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

Avcılar'da sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kullandığı motosiklet sokağa girdiği sırada kayarak yan yattı.

Kazada 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuruna müdahale etti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber