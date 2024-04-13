Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

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