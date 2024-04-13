Drone denetiminde toprağa gömülmüş 18 kilo uyuşturucu yakalandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Ana sayfaHaberler

Drone denetiminde toprağa gömülmüş 18 kilo uyuşturucu yakalandı

Sultanbeyli'de polis ekiplerinin ormanlık alanda gerçekleştirdiği drone denetiminde toprağa gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun gömüldüğü yere gelen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:40, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:29
Yazdır
Drone denetiminde toprağa gömülmüş 18 kilo uyuşturucu yakalandı

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesinde 6 Mart saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda gerçekleştirilen drone denetiminde ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirlendi. Kabarık alanda yapılan incelemede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmaların devamında belirlenen noktada şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Uyuşturucunun gömüldüğü noktaya gelen bir şüpheli gözaltına alındı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli M.Ç.'nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira nakit para ve 1 adet şeffaf poşet ele geçirildi. 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber