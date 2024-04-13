Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

P.A. (22) ile boşanma aşamasında olduğu kocası B.A, (22) Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak'taki ağaçlık alanda tartışmaya başladı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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