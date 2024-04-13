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Galatasaray Tete'nin bonservisini belirledi

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Tete'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün Brezilyalı futbolcuya sezon sonunda kulüplerle transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği kaydedildi.

Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:10, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:38
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Galatasaray Tete'nin bonservisini belirledi

Galatasaray'a sezon başında katılan ve beklentilerin altında kalan Tete'nin sezon sonunda ayrılmasına izin verileceği öne sürüldü.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün gelecek yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcudan yaklaşık 8-10 milyon euroluk bir bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ülkesinde de dikkat çektiği aktarıldı.

TRANSFERDE KULÜP GÖRÜŞMELERİNE İZİN

Ara transferde gelen teklifleri geri çevirdiği belirtilen Tete'nin istediği kulüple görüşmesine yeniden izin verildiği ifade edildi.

Haziran 2027'ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Tete, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

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