Konyaspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Omerovic'in öğrencileri Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 36'ya çıkartarak 14. sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 46 puanla maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

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