Teleferikten 21 saat sonra kurtarıldı, iner inmez yeri öptü
Antalya'da yaşanan teleferik kazasında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada, 21 saat boyunca bulunduğu teleferikte mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan Ayşe Hatice Polat, piste iner inmez yeri öptü. Polat'ın o anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:47, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:50
Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Merkezi'nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içinde vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı.
Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Yaklaşık 21 saat boyunca havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat, iner inmez yeri öptü.
Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.