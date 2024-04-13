Teleferikten 21 saat sonra kurtarıldı, iner inmez yeri öptü

Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

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