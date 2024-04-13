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Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bir ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlar, çektikleri paranın sahte olduğunu fark etti. Sahte paraları, uzun süren uğraşlar sonucu ATM'ye geri yatırdıklarını söyleyen bir vatandaş, kimliği belirsiz bir kişinin ATM'ye sahte para yatırdığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:20, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:03
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Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bir ATM'den verilen paraların sahte olduğu, kimliği belirsiz kişilerin ATM'ye sahte para yatırdığı ileri sürüldü.

Olay, dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ATM'de yaşandı.

Kazım Yılmaz isimli bir vatandaş, para çektikten sonra 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti.

O sırada yine aynı şekilde sahte para alan vatandaşlarda ATM'nin önüne gelerek çektikleri paraları geri yatırdı.

Aynı bölgede daha önce de ATM'lerden sahte para verildiğini belirten vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

ATM'den çektiği paranın sahte olduğunu belirten Yılmaz, paraları bir süre uğraşıp ATM'ye geri yatırdıklarını anlattı.

"Aradan 2 dakika bile geçmeden başka biri daha elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bir süre daha orada bekledik ve gelen vatandaşları uyardık." diyen Yılmaz, yetkililerin önlem almasını istedi.

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