Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bir ATM'den verilen paraların sahte olduğu, kimliği belirsiz kişilerin ATM'ye sahte para yatırdığı ileri sürüldü.

Olay, dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ATM'de yaşandı.

Kazım Yılmaz isimli bir vatandaş, para çektikten sonra 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti.

O sırada yine aynı şekilde sahte para alan vatandaşlarda ATM'nin önüne gelerek çektikleri paraları geri yatırdı.

Aynı bölgede daha önce de ATM'lerden sahte para verildiğini belirten vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

ATM'den çektiği paranın sahte olduğunu belirten Yılmaz, paraları bir süre uğraşıp ATM'ye geri yatırdıklarını anlattı.

"Aradan 2 dakika bile geçmeden başka biri daha elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bir süre daha orada bekledik ve gelen vatandaşları uyardık." diyen Yılmaz, yetkililerin önlem almasını istedi.