Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün önünde 1 Mayıs'a katılım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangının çıktığı gece kulübünün yer aldığı apartman önünde, 1 Mayıs'a katılım çağrısı yapıldı.

DEM Partisi İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun da aralarında yer aldığı bazı siyasi parti ve STK üyeleri, tadilat sırasında çıkan yangınla 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün önünde bir araya geldi.

Parti ve STK bayrakları taşıyan gruptakiler, "İşçi katliamlarına karşı 1 Mayıs'ta Taksim'e" yazılı pankart da taşıdı.

Yaşamını kaybeden işçilerin hesabının sorulması istenen basın açıklamasında, 1 Mayıs'ta Taksim'de toplanma çağırısı da yapıldı.

Açıklamanın ardından söz alan Çiçek Otlu, hayatını kaybeden işçileri andı ve 1 Mayıs'ta Taksim'de toplanılması çağrısını yineledi.







