Yiğit Bulut: 'Ekrem İmamoğlu, 'Milli Güvenlik sorunudur, Not alın!'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ekrem İmamoğlu için, 'Milli Güvenlik sorunudur, medya bu tezimin içini doldurmayı başaracaktır. Not alın!' dedi.

Yiğit Bulut'un açıklaması şu şekilde:

"Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için BİR MİLLİ GÜVENLİK sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! NOT ALIN!"