Kahve zincirine pompalı tüfekli saldırıda 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta bir kahve zincirinin şubesine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Şazibey Mahallesi'nde bulunan Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin zemin katındaki kahve zinciri şubesine, dün akşam saatlerinde, 1'i maskeli 4 kişi önce pompalı tüfekle ateş açtı, ardından da taşladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada saldırganların kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

2'si 18 yaşından küçük olan 4 kişinin herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemezken, 2'sinin yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırganlarının sorgularında kahve zincirinin Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.