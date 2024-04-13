Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı

İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya Belediye başkanlığı için yapılan başvuru da yer aldı.

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