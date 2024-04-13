Evren Barış Yavuz tutuklandı

Haluk Bayraktar'ın tepki göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yavuz, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, İBB'nin herhangi bir biriminde hiç çalışmadığını, aleyhindeki suçlamalarla ilgili dava açacağını belirterek, kazanacağı tazminatı ise Gazzeli çocuklara ve ÇYDD'ye bağışlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmiş, kısıtlanan ürünler arasında 'uçak benzini ve jet yakıtı'nın bulunması gündem olmuştu. Evren Barış Yavuz da bir Filistin mitinginden fotoğraf paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" diye yazmıştı. Yavuz'un paylaştığı fotoğrafta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve SİHA üreticisi 'Baykar'ın sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da yer alıyordu.

HALUK BAYRAKTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yavuz'un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak siyasal iletişimcinin İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ekibinde yer aldığını' belirterek, "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada ise Bayraktar'ın açıklamaları 'yalan' ve 'iftira' olduğu, Baykar yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yavuz hakkında soruşturma başlatmıştı. Evren Barış Yavuz gözaltına alınmadan önce ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yavuz açıklamasında İmamoğlu'na saldırmak için bahane olarak kullanıldığını belirtti. Yavuz'un açıklamasının satır başları şöyle:

EVREN BARIŞ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz'ın açıklamaları şu şekilde,

"İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hiç bir birimde hiç çalışmadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beş kuruşluk değil, bir kuruşluk ticari ilişkim bile olmadı. Bu iddiayı kanıtlamayan da müfteridir. Bu konuda da hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım."

"30 BİN İNSANIN KATİLLERİNE TEPKİ GÖSTERMEK HAKKIMDIR"

"Genç yaşlarımdan itibaren Filistin'in haklı davasına sahip çıkmış, İsrail diplomatik misyonları önündeki protestolarda her zaman önde yer almış sol görüşlü, Cumhuriyet değerlerine inanan biri olarak elbette soykırımcı İsrail ile ticaretin sürdürülmüş olmasına, mübarek bayramda bile kan döken en az 30 bin insanın katillerine tepki göstermek benim sonuna kadar hakkımdır.

Tazminat davalarından elde edilecek tüm geliri de Gazzeli çocuklara ulaştıracak bir uluslararası yardım kuruluşuna ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım"

TUTUKLANDI

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.