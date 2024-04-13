Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.20 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan K., İstanbul Caddesi üzerinde kullandığı 34 HFK 679 plakalı motosiklet ile tehlikeli hareketler yaparak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kaldırıma çıkan motosiklet yayalara çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Doğukan K. ile kaldırımda yürüyen Büşra T., Fikriye T. ve Muhammet Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.