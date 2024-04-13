Kütahya'da pavyonlara ikinci kez mühür

Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net