Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü! 3 kişi gözaltına alındı
Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 23:50, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:52
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın (27) testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kesim sırasında Ünal'a yardım eden Y.E, E.S. ve E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.