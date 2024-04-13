Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşılaştı. Mücadele tarafların karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu beraberlikle puanını 48 yaptı. Üst üste 2. beraberliğini alan Samsunspor puanını 38 yaptı.

SEMİH ÖNE GEÇİRDİ, EMRE DENGELEDİ

Beşiktaş, 18.dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 68.dakikasında Emre Kılınç skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş taraftarları, Fernando Santos aleyhine istifa çağrısında bulundu.