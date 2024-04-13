Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 22:25, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 22:26
S.B. idaresindeki araç, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Denizhan (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.