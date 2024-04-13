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İran, İsrail'e saldırı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İsrailli Kanal 12 televizyonu, İran'ın İsrail'deki hedeflere onlarca hava aracıyla İsrail'e saldırı başlattığını ve uçuş sürelerinin saatler sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 22:56, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:50
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İran, İsrail'e saldırı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını iddia etti.

İsrailli Kanal 12 televizyonu, İran'ın İsrail'deki hedeflere onlarca hava aracıyla İsrail'e saldırı başlattığını ve uçuş sürelerinin saatler sürmesinin beklendiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan olası saldırı tehdidine karşı ABD öncülüğündeki ortaklarının ülkesine askeri destekte bulunduğunu söyledi. Gallant, yaptığı açıklamada, İran ve vekillerinin, İsrail'e yönelik muhtemel saldırı planını yakından izlediklerini belirtti.

İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Gallant, "Son günlerde savunma ve saldırı mekanizmamızı güçlendirdik. İsrail bünyesinde ve ABD öncülüğündeki ortaklarımızla birlikte karada, havada, denizde ve istihbarat teşkilatımıza yeni yetenekler ekledik" diye konuştu.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak hava sahasını kapattı, tüm hava trafiğini durdurdu.

İran devlet televizyonu: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı

Başbakanlık uçağı havalandı

İsrail başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.

İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.

Beyaz Saray: İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam

Beyaz Saray'ın ilk açıklaması şöyle oldu: "İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek."

Netanyahu, İran'dan gelecek saldırıya hazır olduklarını savundu

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam yedi kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyleyerek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e 'sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini' söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" demişti.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeyi tavsiye etmişti.

Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

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