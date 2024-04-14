Ürdün OHAL ilan etti

Reuters, iki bölgesel güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, Ürdün hava savunmasının, hava sahasını ihlal eden herhangi bir İran insansız hava aracını veya uçağını durdurmaya ve vurmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, ordunun da yüksek alarm durumunda olduğunu ve radar sistemlerinin drone faaliyetlerini izlediğini söyledi.

Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu