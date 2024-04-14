ALO 174 Gıda Hattı'nı arayıp bakanlığa formülünü sordular, sahte balı nasıl yaparım?

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ'un haberi - Tarım ve Orman Bakanlığının tüketicinin mağduriyetini önlemek amacıyla 2009 yılında hizmete sunduğu ALO 174 Gıda Hattı, birbirinden alakasız şikayetlerle meşgul ediliyor. 23 personelin görev başında olduğu hatta kurulduğu günden bu yana 3 milyon 34 bin 799 arama geldi. Şikayet merciinin WhatsApp İhbar Hattı'na 8 Mart 2020 tarihinden bu yana gelen 84 bin 18 bildirimden sadece 23 bin 470'i gıdalara yönelik şikayetlerden oluştu.

HATLAR ARASI İLETİŞİM

Şikayetler hijyen kurallarına aykırı üretim, ürünlerde yabancı madde çıkması, yetersiz etiket bilgisi, haksız rekabet, son tüketim tarihi geçmiş ürün satımı, gıda zehirlenmesi şüphesi ve izinsiz gıda satışlarını kapsıyor. Gıda dışındaki konular ise 180 Tarım İletişim Merkezine, fiyat artışları Ticaret Bakanlığına, tütün ve alkol 150 CİMER'e, suyla ilgili talepler Sağlık Bakanlığına, para iadeleri 175 Tüketici Danışma Hattı'na, koku şikayetleri 153 Hattı'na, kurban kesimi ve çevreye verilen zararlar ise 181 Çağrı Merkezine yönlendiriliyor.

İŞTE O İLGİNÇ ÇAĞRILAR

Çağrı merkezine vatandaşlardan zaman zaman farklı talepler de geldi. Pirinç pilavı tarifi isteyenden eşini devlete hijyen kurallarına riayet etmeden yemek yaptığı için şikayet edene kadar birbirinden ilginç çağrılar ise hattı boş yere meşgul tutarak, gerçek taleplerin alınmasına engel teşkil etti.

İşte onlardan bazıları:

Kurbanlık koyunun sağ bacağında problem var, etini yedikten sonra ailedekilerin de sağ bacağında ağrı oldu.

Eşim evde hijyen kurallarına göre yemek yapmıyor, dün yaptığı yemekten kıl çıktı.

Eşimin işletmesinin bakanlıkta kaydı yok. Denetime gidin ama benim adımı sakın vermeyin.

Öğrenciyim, yalnız yaşıyorum. Yaptığım pilav hep lapa lapa oluyor. Bana pirinç pilavı tarifi verebilir misiniz?

Marketten aldığım yumurtaların kabukları çok ince. Sahte yumurta olduklarını düşünüyorum. Denetleyin lütfen.

Sahte balı nasıl yapıyorlar, merak ettim, öğrenebilir miyim?

Fırında görevliyi ekmekle selfie çekerken gördüm. Hiç hijyene uygun değil, şikayetçiyim.

Küçükbaş hayvanları tavuk yemiyle beslediklerinden etleri de, tıpkı tavuk eti gibi. Bundan sonra bayramda küçükbaş kesmeyeceğim.

Balı arı yapar, hiç bal fabrikası olur mu?

Kız istemede alıp getirdiğimiz fındıklı çikolatanın kurtlu çıktığını gördük.

Ekmek arası döner siparişi verdim; ama dönerler ekmek arasında dönmüyordu.

15 GÜN İÇİNDE CEVAPLANIYOR

Gıdayla ilgili her türlü şikayet ve talep, Türkiye'nin her yerinden bildirilebiliyor. Değerlendirme ve denetimin sonucu, müracaat sahibine SMS'le aktarılıyor. Başvuru sahibi ayrıca, T.C. kimlik numarası ve başvuru numarasıyla ya ALO 174'ü tekrar arayarak ya da www.alo174.gov.tr adresinden talebinin sonucunu sadece kendisi öğrenebiliyor. Gelen başvurular en geç 15 gün içinde cevaplandırılıyor. Üründen numune alınıp analizi durumunda 15 gün içerisinde verilen ön bilgiler de güncelleniyor.

YENİ MOBİL UYGULAMA YOLDA

ALO 174 Gıda Hattı'nı arayabilir, dilerse [email protected] adresine e-posta gönderir ya da ALO 174 Mobil Uygulaması'nı cep telefonundan indirir, web adresinden canlı destek yoluyla veyahut ALO 174 WhatsApp (0501 174 0 174) üzerinden talep oluşturabiliyor. Tüketicilerin daha kolay ve kısa sürede başvuru oluşturması amacıyla geliştirilecek olan yeni mobil uygulama, bu yıl içinde faaliyete geçecek. İşitme engelli vatandaşlar www.alo174.gov.tr üzerinden "Görüntülü Görüşme" menüsünü tıklayarak işaret dili bilen tüketici temsilcisiyle görüşebiliyor. Online destek merkezi, ayrıca İngilizce olarak da internetteki adresinden kullanımda olan hattın, Twitter (X) ve Facebook sosyal medya hesapları da mevcut.