İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın

Dijital temizlik istenmeyen uygulamalardan kurtulabilir, güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 07:28, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 07:30
Yazdır
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bir günde zamanımızın büyük kısmını telefon ve tablet başında geçiriyoruz. Bahar ile birlikte yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Dijital temizlik ile hem istenmeyen uygulamalardan kurtulabilir hem de güvenliğinizi artırabilirsiniz. İşte siber güvenlik şirketi Eset'ten akıllı cihazlarında dijital temizlik yapmak isteyenler için öneriler:

Akıllı cihazlarımızdan giriş yaptığımız bazı uygulamalar bizden düzenli olarak şifre ve parola düzenlemesi isterken bazılarını hiç değiştirmiyoruz. Özellikle sık kullandığınız uygulamalarda aynı şifre ve parolaları kullanıyorsanız bunları ayrıştırmanın ve değiştirmenin tam zamanı.

Günlük yaşantımızın önemli bir bölümü artık sosyal medya uygulamalarında geçiyor. Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını ayrıntılı bir şekilde ele alın. Hesaplarınızı kimlerin görüntüleyebileceğini ve bilgilerinizin ne kadarının görülebileceğini sınırlandırın.

Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalara göz atın. Bu uygulamaları en son ne zaman kullandığınızı, ihtiyacınız olup olmadığını sorgulayın. İhtiyacınız olmayan bütün uygulamaları kaldırın ve ara sıra kullandığınız uygulamaları da devre dışı bırakmayı düşünün.

Cihazınızda yüklü olan uygulamaları makul bir sayıya indirip başlangıçta çalışmalarını engelledikten sonra bu uygulamaların en güncel versiyonlarını kullanıp kullanmadığınıza bir göz atın. Güncel olmayan uygulamalar, siber suçluların suistimal edebileceği bazı güvenlik açıkları barındırabilir.

Microsoft Outlook gibi bir e-Posta programı kullanıyorsanız, ya tüm e-Postalar ya da bu e-Postaların ekleri cihazınızda depolanır. Bazı ücretsiz e-Posta hizmet sağlayıcıları ise sınırlı oranda çevrim içi depolama alanı sunar. E-Posta gelen kutunuzda bahar temizliği yapmak için, e-Postalarınızı en eskiden en yeniye doğru sıralayıp silmeye karar vermek için en uygun zaman diliminde olabilirsiniz.

İnternetten indirdiğiniz tüm dosyaları bir veya birden çok klasörde mi saklıyorsunuz? İhtiyacınız yoksa bu dosyaları silip geri dönüşüm kutunuzu da boşaltın. Böylece neredeyse pek bir çaba sarf etmeden hard diskte büyük bir alan açabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde yüzlerce resim ve video bulunuyordur. Fotoğrafları ve düşük kaliteli ekran görüntülerini silmeyi ya da bunları alternatif olarak bir harici hard diske, ağ bağlantılı depolama cihazına (NAS), bulut depolama alanına veya bazı durumlarda bir USB'ye taşımayı düşünün.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber