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Devlet oltaya gelmedi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, oltalama, zararlı yazılım ve siber saldırı başlıkları altında 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişim engeli getirildiğini söyledi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 07:30, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 07:32
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Devlet oltaya gelmedi!

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) siber saldırılara karşı set oluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM ekipleri kritik altyapı ve hizmetlerde zararlı bağlantı tespit ederek anında erişim engeli getiriyor. Zararlı yazılımlara karşı 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet Kurumsal SOME'de 7 bin 750 siber güvenlik uzmanının USOM koordinasyonuyla çalışma yürüttüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugüne kadar oltalama, bankacılık oltalama, zararlı yazılım ve siber saldırı başlıkları altında 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını söyledi. Uraloğlu "Her geçen yıl giderek artan oltalama saldırıları sayısı 2022 yılında 72 bin 209 iken 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" dedi.

Oltalama saldırılarında kullanılan zararlı adreslerin yurt içi kaynaklı olduğunun tespit edilmesi halinde ise elde edilen tüm bilgi ve belgeleri vakit kaybetmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ilettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, USOM tarafından ayrıca siber güvenlik bildirimleriyle ilgili kurum ve kuruluşa iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti. Oltalama saldırılarının birçok farklı konu başlığında ortaya çıktığını dile getiren Uraloğlu "USOM'a gelen oltalama ihbarlarında sıklıkla karşılaşılan oltalama adresleri; sahte banka siteleri, sahte kripto para siteleri, sahte PTT adresleri, sahte HGS yükleme adresleri, sahte pandemi destek adresleri, sahte çevrim içi fatura ödeme adresleri, kamu kurumlarına ait sahte web siteleri, sahte internet servis sağlayıcı adresleri, sahte e-Devlet adresleri, sahte sosyal medya adresleri, sahte sosyal medya takipçi arttırma siteleri, sahte blog adresleri, sahte bulut depolama adresleri, sahte çekiliş ve indirim kuponu adresleri, sahte turizm acente siteleri, sahte sigorta acentesi siteleri, sahte araç ve ev kiralama siteleri, sahte e-Ticaret siteleri, sahte bağış siteleri, sahte kripto para uygulaması adresleri şeklindedir" diye konuştu.

SİBER GÜVENLİKTE ÇOK İYİ YERDEYİZ

Bakan Uraloğlu, siber olaylara müdahale mücadelesinde Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğuna dikkat çekerek "Yarın çok daha iyi, çok daha güçlü olmak zorundayız. Siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yoktur. Çünkü sektör gelişiyor, sektör geliştikçe siber saldırılarla ilgili geliştirilen yöntemler de aynı oranda gelişiyor. Dolayısıyla çalışmanın hep devam etmesi, kesintisiz bir şekilde bu alanda da hep gücümüzün üstüne güç koymamız gerektiği de bir gerçek. İşte biz de bu nedenle gelişmeye, geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNTEMLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yapay zeka algoritmaları ile çalışan AZAD sistemi ile bankacılık oltalama alan adları, hedef odaklı APT kategorisinde yer alan oltalama saldırı adresleri, çeşitli yeraltı hacker forumları, ICQ ve Telegram kanalları USOM tarafından yakından takip ediliyor. Saldırganların yeni yöntemleri tespit edilerek anında engelleniyor.

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