Türk Yıldızları Hürjet'i kullanacak
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 09:04, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:05
Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu. NF-5 uçakların 60 yıldır kullanıldığını hatırlatan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. Rüştü Güntürk, "Hürjet'i yapıyoruz ve inşallah 2025'ten itibaren Türk Yıldızları'nda artık Hürjet'i kullanacağız" dedi.