Türk Yıldızları Hürjet'i kullanacak

Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu. NF-5 uçakların 60 yıldır kullanıldığını hatırlatan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. Rüştü Güntürk, "Hürjet'i yapıyoruz ve inşallah 2025'ten itibaren Türk Yıldızları'nda artık Hürjet'i kullanacağız" dedi.

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