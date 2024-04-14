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Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Batıda sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması beklenirken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise yerel sağanak geçişleri olacağı kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 09:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:17
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Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak

Yazın erken geldiği şu günlerde, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Marmara, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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