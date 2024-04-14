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CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek

İstanbul'da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17'si İBB meclis üyesi olmaya hak kazandı. HDP/DEM, CHP sayesinde ilk kez İBB'de yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 09:22, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:25
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CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili meclis üyesi oldu. CHP listelerinden seçilen 43 DEM/HDP Partili Meclis üyesinden 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edildi. DEM Parti'nin, 3 meclis üyesine ulaştığı takdirde İBB'de grup kuracağı ifade edildi. CHP'li 3 meclis üyesinin DEM'e geçeceği öğrenildi. A Haber'de yer alan ayrıntılara göre DEM; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

CHP LİSTESİNDEN GİRDİLER

CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi. DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB'de yerini aldı. İşte CHP listesinden İBB meclis üyesi olan 17 DEM Partili: Osman Yalçın (Esenyurt), Elif Gül (Sancaktepe), Fatma Özel İzol (Şişli), Raşhan Sertkaya Daniş (Ataşehir), Müslüm Kocaoğlu (Ataşehir), Hasan Özdemir (Tuzla), Abdulcebar Barış (Zeytiburnu), Güzin Alpaslan (Fatih), Turabi Şen (Beyoğlu), Bülent Kaygun (Üsküdar), Suat Karaoğlan (Maltepe), Nilüfer Yeşiltepe (Avcılar), İsmail Çarboğa (Sarıyer), Cengiz İnce (Çekmeköy), Servet Güzel (Eyüp), Sinan Kılıç (Kartal), Halis Kökbalık (Şile).

BEŞTAŞ: 'İMAMOĞLU BU OYLAR BENİM DEMESİN!'

DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonrası şunları söylemişti: "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil."

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