Türkiye evlilikte birinci sırada

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) evlenme, boşanma ve evlilik dışı çocuk sahibi olma oranları gibi verilerin yer aldığı raporu açıklandı. Her yıl düzenli olarak açıklanan raporda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye de yer aldı. Verilerde bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ve kaba boşanma hızlarına dair istatistiklere yer verildi. İncelenen yılların 1964-2022 arasını kapsadığı açıklandı. 1964'ün Avrupa genelindeki evlenme-boşanma oranlarının kayıt altına alınmaya başlandığı ilk yıl olduğu belirtildi. Son verilere göre 1964'ten bu yana Avrupa kıtasındaki evlenme oranları yüzde 50 oranında düşerken Türkiye evlenme oranında ilk sırada yer aldı.

Türkiye 2022'de binde 6.8 evlenme oranıyla Arnavutluk ile birlikte ilk sırada yer aldı. Türkiye'de evlenme oranları 1980'de binde 8.2'ydi.

Eurostat'ın yayınladığı son raporunda Türkiye bir kez daha nüfusa göre evlenme oranlarının en yüksek olduğu ülke oldu.

Evlilik oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise binde 3.2 ile Slovenya ve İtalya, binde 3.5 ile Portekiz oldu.

Türkiye ve Arnavutluk'un ardından binde 6.6 ile Macaristan, binde 6.3 ile Letonya ve binde 6.2 ile Romanya geldi.

2022'de boşanma oranlarında Türkiye, binde 2.1 ile İsveç ile birlikte üçüncü sırada yer aldı.

Binde 2.9. ile Letonya ve binde 2.6 ile Litvanya boşanmaların en yaygın olduğu ülkeler oldu.

Malta (binde 0.9) ve Slovenya (binde 1) ise listenin son sıralarında yer aldı.

Türkiye evlilik dışı çocuk sahibi olma oranlarında ise açık ara en sonda yer aldı.

Çocuk sahibi evli olmayan çiftlerin en fazla olduğu ülkeler yüzde 66 ile Fransa, yüzde 60 ile Portekiz ve yüzde 59 ile Bulgaristan oldu. Türkiye'de bu oran yüzde 3 çıktı.