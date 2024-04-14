Tost ücreti tartışmasında müşterisini kovaladı, silahla vurdu

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Barış A. hastanenin yanında bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi.

Tostu gelen adam yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yöneldi. O esnada adam ile çalışan arasında ücreti ödeme tartışması çıktı. İddiaya göre Barış A., tost ücreti için olan parayı veremeyince çalışan da "paran yoksa sonra verirsin" diye karşılık verdi. Bu kelimelere sinirlenen Barış A. "Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun?" diye cevap verdi.

İkili arasında başlayan tartışma, çalışanın dışarıya çıkmasıyla daha da büyüdü. Taraflar önce birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra çalışan sakladığı tabanca ile Barış A.'yı kovalamaya başladı. Dışarıya taşan olayda çalışan silahını çekerek Barış A.'yı bacağının 5 yerinden vurdu.