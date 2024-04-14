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Down sendromlu Abdullah başkanlık makamının !en özel! çalışanı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesinde çalışan down sendromlu 24 yaşındaki Abdullah Ardıç, çalışkanlığı ve pozitif enerjisiyle çalışma arkadaşlarının takdirini kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 11:12, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:22
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Down sendromlu Abdullah başkanlık makamının !en özel! çalışanı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesinde çalışan down sendromlu 24 yaşındaki Abdullah Ardıç, çalışkanlığı ve pozitif enerjisiyle çalışma arkadaşlarının takdirini kazanıyor.

Ardıç, Hayat Yeniden Vakfının yürüttüğü iş ve kariyer koçluğu kapsamında özel gereksinimli bireylerin hayata dahil olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla başlatılan İstihdam +1 Programı kapsamında, Onikişubat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde çalışmaya başladı.

Kendisini ifade etme ve öz güvenini ortaya koymada ilk zamanlar zorlanan Ardıç, zaman geçtikçe çalışkanlığı, pozitif enerjisi ve sempatik tavırlarıyla belediyede farklı birimlerdeki çalışanlarla da arkadaşlık kurdu.

Sabah işe geldiğinde gazeteleri ve gün içerisinde alınan randevuları belediye başkanına ileten Ardıç, işini severek ve özverili bir şekilde yapıyor.

Yaklaşık 5 aydır belediyede çalışan Abdullah Ardıç, AA muhabirine, her sabah kuruma severek geldiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarının her konuda kendisine yardımcı olduğunu anlatan Ardıç, "Ben burada başkanı karşılama görevlisi olarak çalışıyorum. İşimi ve çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum." diye konuştu.

- "Down sendromlu yetişkinlerimizi çalışma hayatına kazandırıyoruz"

Hayat Yeniden Vakfı İstihdam +1 program koordinatörü Leyla Özbay, down sendromlu bireylerin, doğru eğitim ve destek verildiğinde kendi hayatlarını idame ettirebileceklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta iş ve kariyer koçluğu projesiyle 8 gencin farklı kurumlarda istihdam edildiğine değinen Özbay, "Down sendromlu yetişkin bireylerimizi çalışma hayatına kazandırıyoruz. Kendi paralarını kazanabiliyorlar. Bireylerimizin bu kapsamda iş koçluğu ile birlikte çalışma hayatının içinde olmaları, sosyal yaşamın içinde olmalarını da sağladı. Birçok arkadaş edindiler, birçok çevre edindiler. Para kazandıktan sonra bir yere gidip orada bir çay kahve içmenin tadına varabiliyorlar. Buraların onlara kattığı maddiden çok manevi anlamda büyük bir destekle mutluluk var ve bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kurumların gençleri işe alırken ilk başlarda kaygılı yaklaştığını anlatan Özbay, "Kurumlar çocuklarımızı görünce kaygılı oluyorlardı ama sonrasında onların azmini görünce bize olumlu dönüşler sağlıyor hatta kendi personelinden daha istikrarlı daha düzenli çalıştıklarını söylüyorlar ve ekstradan başka şubelerde de gençleri çalıştırmak istiyorlar. Birçok iş yeri down sendromlu birey çalıştırmak için bize başvuruda bulunuyor." dedi.

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