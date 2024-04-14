Uludağ eteklerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalara başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 12:02, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:03
Uludağ'ın eteklerinde, Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanda çam ve köknar ağaçlarından oluşan arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekildiği belirtildi.
İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana, Oman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yoluyla giderek müdahale ediyor.
Yetkililer, yangının durumuna göre alevlere havadan da müdahale edileceğini açıkladı.