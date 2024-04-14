Uludağ eteklerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yetkililer, yangının durumuna göre alevlere havadan da müdahale edileceğini açıkladı.

Uludağ'ın eteklerinde, Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanda çam ve köknar ağaçlarından oluşan arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekildiği belirtildi.

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