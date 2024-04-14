Saldırılar sonrası ilk temas: Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim sonrası Türkiye'den ilk temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullahiyan misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.