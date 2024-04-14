Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin teknik ekibi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, Serdar Topraktepe'nin ekibinde Hakan Çalışkan (Kaleci antrenörü), Miguel Peiro Montanana (Atletik performans antrenörü) ve Barış Gürol (Atletik performans antrenörü) yer alacak.

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