Yüksekova'da otomobil devrildi, 9 kişi yaralandı

Hakkari'de devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van karayolu üzerindeki Karasu mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçta bulunan 9 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.