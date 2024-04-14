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YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dört farklı partinin 9 seçim bölgesindeki yeniden sayım veya mazbata iptali başvuruları reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 17:52, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:54
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YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.

AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.

MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.

Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

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