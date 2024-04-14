Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 20:00, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 19:18
Yazdır
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dönüşü meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile kara yolları üzerindeki trafik akışını havadan takip etti. Helikopterden yapılan denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere, kara yolu kontrol noktalarındaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Denetime katılan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Lale Atay, kara yolundaki trafik denetimlerinin 7/24 esasıyla sürdüğünü, havadan denetimlerin de bayram tatili süresince sıklaştırıldığını anlattı.

Helikopterde bulunan kamera yardımıyla sürücülerin ihlallerinin net şekilde tespit edilebildiğini aktaran Atay, ihlalin belirlenmesinin ardından kara yolunda bulunan ekiplerle iletişime geçilerek işlem başlatıldığını ifade etti.

Sürücülerin zaman zaman helikopter denetimlerini görüntülemek istediğini, bunun da trafik güvenliği açısından sağlıklı olmadığını vurgulayan Atay, bu gibi durumlarda sürücülere cezai işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber