Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!

AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, seçim yenilgisinin ardından Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı. Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 20:41, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 20:48
Yazdır
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekerken, bir diğer Ak Partili Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler tatiline ilişkin paylaşım yaptı.

Tatilden fotoğraflar paylaşan Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" notunu düştü.

SEÇİMİ KAYBETTİ

Hüseyin Filiz, 31 Mart seçimlerinde Çankırı'da MHP'li rakibine seçimi kaybetti.

MHP'nin adayı İ. Hakkı Esen yüzde 59.80 ile seçimi kazanırken, AK Partili Filiz yüzde 31.23 oy oranında kaldı.

AK Partili Filiz'in Maldivler paylaşımı şu şekilde:

AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber