Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, seçim yenilgisinin ardından Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı. Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekerken, bir diğer Ak Partili Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler tatiline ilişkin paylaşım yaptı.
Tatilden fotoğraflar paylaşan Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" notunu düştü.
SEÇİMİ KAYBETTİ
Hüseyin Filiz, 31 Mart seçimlerinde Çankırı'da MHP'li rakibine seçimi kaybetti.
MHP'nin adayı İ. Hakkı Esen yüzde 59.80 ile seçimi kazanırken, AK Partili Filiz yüzde 31.23 oy oranında kaldı.
AK Partili Filiz'in Maldivler paylaşımı şu şekilde:
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa pic.twitter.com/x36xZxKH6wHüseyin FİLİZ 🇹🇷 (@huseyinnfiliz) April 14, 2024