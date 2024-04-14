Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!

Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa pic.twitter.com/x36xZxKH6w

Tatilden fotoğraflar paylaşan Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" notunu düştü.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler tatiline ilişkin paylaşım yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekerken, bir diğer Ak Partili Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı.

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