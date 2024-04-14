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Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 21:54, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:56
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Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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