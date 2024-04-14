Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.