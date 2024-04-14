Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 23:06, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.