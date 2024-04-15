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Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor

Adalet Bakanlığı bir süredir üzerinde çalışılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi'nde (BİOSİS) sona yaklaştı. Denetimli serbestlik kapsamında karakola imza verme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yükümlüler elektronik cihaz ya da telefon üzerinden takip edilebilecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 07:25, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:25
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Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Dünyada ilk olacak sistem ile denetimli serbestlik kapsamında 300 bin kişinin takibi BİOSİS ile yapılabilecek. Önümüzdeki dönemde ihalesi yapılıp Türkiye genelinde uygulanmasına başlanacak BİOSİS şöyle işleyecek:

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasının kolaylaştırılması için sistem geliştirildi. Elektronik izleme kapsamında halen 4 alanda ünite kullanımı yapılıyor.

Bunlar, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmek veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı ve mağdur koruma üniteleri olarak sıralanıyor.

300 BİN YÜKÜMLÜ

Denetimli serbestlik kapsamında halen 300 bin civarında yükümlü bulunmasına karşın elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi. BİOSİS ile 300 bin kişinin elektronik takibi mümkün hale gelecek.

TELEFONA YÜKLENECEK

Yükümlülerin rızaları alınarak, kendilerine ait elektronik cihazlarına sistem yüklenecek. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak takip yapılacak. Böylece saha personeline de gerek kalmayacak.

UZAKTAN KONTROL

Yükümlülerin elektronik cihazlarına bildirim göndermek suretiyle konumları ve biyometrik verileri istenilen her an kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde tespit edilebilecek.

Takip için yükümlünün bulunduğu yere denetim personeli gönderilmesine gerek kalmayacak. Bu saye de büyük oranda personel tasarrufu da sağlanacak.

KARAKOLA GEREK YOK

Kamu yararına çalışmada yükümlünün yerinde olup olmadığı uzaktan rahatlıkla kontrol edilebilecek. Yükümlünün, polis merkezine gitmesine gerek kalmadan elektronik cihazı üzerinden gerektiği yerde olup olmadığı kontrol edilebilecek.

Belirli bir bölgeye girmemek ve belirlenen bölgeden dışarı çıkamamak yükümlülüğü olan yükümlü ise elektronik cihazı üzerinde kısıtlı bölgeyi görebilecek ve ihlal olmaması için bölgeye girmeyecek.

Kısıtlı bölgeye girmesi veya çıkması durumunda sistem otomatik olarak uyarı verecek.

UYUŞTURUCU KULLANANLAR

Uyuşturucu kullanma, bulundurma ve satma gibi suçları işleyenler de sistemle takip edilebilecek.

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