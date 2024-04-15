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İstanbul'un dönüşümüne 66 milyar liralık atık katkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve küresel ölçekte ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi, İstanbul'un kentsel dönüşümüne de önemli katkılarda bulunacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 07:36, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:29
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İstanbul'un dönüşümüne 66 milyar liralık atık katkısı

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 110 milyon ton inşaat atığının ortaya çıkmasının öngörüldüğünü belirten Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, ortaya çıkacak inşaat malzemeleri atığının ekonomik değerinin 66 milyar lira olarak hesaplandığını ve bu kaynağın kentsel dönüşümde kullanılacağını söyledi. Öner, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7,5 milyon bağımsız birimin olduğunu belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çizdiği projeksiyonlara göre 600 bin birimin acil dönüşümünün planlandığını hatırlattı. Bakanlığın yürüttüğü "Yarısı Bizden Kampanyası" ile ise ilk etapta 200 bin konutun dönüşümünün planlandığını ifade eden Öner, muhtemel bir deprem riskine İstanbul'u hazırlamak için yürütülen çalışmalarda Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Türkiye'de inşaat malzemeleri toplam satışının yıllık ortalama 500 milyar lira ile Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 12'sine denk geldiğini belirten Öner, Türkiye'de üretilen toplam atığın yüzde 40'ının da inşaat sektörü kaynaklı olduğunu ifade etti. İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 110 milyon ton inşaat malzemesi atığının ortaya çıkacağının öngörüldüğünü anlatan Öner "Ortaya çıkacak inşaat malzemeleri atığının ekonomik değeri 66 milyar lira olarak hesaplanmakta. Dönüşüm esnasında yıkılacak binalardaki inşaat atıkları ekonomiye kazandırılarak, yine bu kaynak kentsel dönüşümde kullanılacak" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binalardan çıkacak ahşap, beton, kiremit, seramik, cam, alçı panel, demir ve karışık atıkların ekonomiye kazandırılması sürecini de anlattı. Atıkların depolama, ayrıştırma, kırma, yakma ve bertaraf aşamasının ardından dönüşüme tabi tutulduklarını ifade eden Öner "Örneğin bina camları, panelleri sağlıklı bir şekilde sökülerek hızlı bir dönüşüme tabi tutulduktan sonra yeni ürüne dönüştürülebilir. Böylece ham madde ihtiyacı da yine binaların kendisinden karşılanmış olacaktır" diye konuştu.

ASBEST RİSKİ ORTADAN KALDIRILABİLİR

2000 yılı öncesi inşa edilen binaların yüzde 70'inde, yani 67 milyon ton atığa denk gelen 1,2 milyon birimde asbest riski bulunduğunu ifade eden Ali Rıza Öner, bina yıkım ve ayrıştırma işlemlerinin bu konuda deneyimli uzmanlar gözetiminde yine bu konuda uzman çalışanlar tarafından belirli şartlara riayet edilerek yapılması ile çevreye asbest liflerinin yayılımının da önleneceğini belirtti. Öner şunları söyledi: Uzman eller altında asbest riski kontrollü şekilde ortadan kaldırılabilir. Çıkarılan asbestli malzeme, özel kaplı ambalajlarda taşınarak, yine asbest için hazırlanmış hafriyat alanlarına dökülerek yayılımı engellenebilir. Geriye kalan inşaat atığı da bu şekilde sağlıklı bir şekilde ekonomiye kazandırılabilir.

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