Burdur'da öğrenci yurdunda yangın

Yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında meydana geldi.

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