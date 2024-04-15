AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Geçtiğimiz günlerde seçim sonuçlarını değerlendirmek için 4 ayrı komisyon kurma kararı alan AK Parti'de sandık analizleri aralıksız sürüyor. Oy kaybının; ekonomi, emekliler, yanlış aday tespiti, teşkilat yönetimi gibi hangi sebeplerden olduğu ortaya çıkarılıyor.

SAHA ARAŞTIRMASI

Sandığa gitmeyen seçmenin hangi sebeplerle sandığa gitmediği, oy tercihini değiştiren seçmenlerin hangi sebeple tercih değişikliği yaptığı araştırılıyor. Hazırlanan raporlarda bilimsel veriler ön planda tutuluyor. Aynı sandıktaki büyükşehir-ilçe-belediye meclisi oyları karşılaştırılıyor. Seçmen il ya da büyükşehirde AK Parti'yi ilçe ve belde de başka partiyi tercih etti ise bunun nedenleri tespit ediliyor. Adaydan dolayı ilde farklı ilçede farklı tercihte bulunulduysa, adayın hangi sebeplerden dolayı benimsenmediği saha araştırmalarıyla belirleniyor. Raporlara göre hangi bölgede nasıl bir yol izleneceği, teşkilatta değişiklik yapılacak ise nasıl bir değişiklik yapılacağı belirlenecek. Hazırlanacak detaylı raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

KOMİSYON KURULDU

Öte yandan, seçim sonuçlarını değerlendirmek için kurulan komisyonlarda bir bakan, bir genel başkan yardımcısı ve bir akademisyen yer alıyor. Strateji heyetiyle irtibatlı olarak çalışacak olan komisyonları düşünce kuruluşu SETA koordine edecek. Nerede yanlışlar yapıldığı, seçim yenilgisinin sebepleri detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Seçmenle gönül köprülerini inşa etmeye dönük politikalara ağırlık verilecek. Vatandaşla sadece seçim ve vaat odaklı değil duygusal bağ kurulmasına yönelik iletişim stratejileri geliştirilecek.