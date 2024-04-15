MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belli olacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yapacak.

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