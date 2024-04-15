MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı.

Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı.

Merkez Bankası'nın son 10 yıla dair yıllık karı/zararı (milyar lira) şöyle:

* 2013 +5,0 milyar TL

* 2014 +8,6 milyar TL

* 2015 +13,8 milyar TL

* 2016 +9,5 milyar TL

* 2017 +18,3 milyar TL

* 2018 +56,2 milyar TL

* 2019 +44,7 milyar TL

* 2020 +34,5 milyar TL

* 2021 +57,5 milyar TL

* 2022 +72,0 milyar TL

* 2023 -818,2 milyar TL