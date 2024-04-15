Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile ulaştırma oldu.

Analistler, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Öte yanda bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ülkede, perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonomik canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Analistler, güçlü verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklediğini belirterek, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali haziran için yüzde 20'nin, temmuz için yüzde 40'ın altına indi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı, ABD'de sanayi üretimi, inşaat izinleri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.