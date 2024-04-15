Van'da terör soruşturmalarında 222 gözaltı
Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 10:27, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:28
Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 1-14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.