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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu

Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. İlk üçte sırasıyla Eskişehir, Ankara ve İzmir yer aldı. Sonuncu sırada ise Bingöl var.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 10:37, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:40
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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu

Toplam 1 milyon 214bin 505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.

Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi. Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

81- Bingöl 94.19

80- Siirt 94.52

79- Hakkari 95.16

78- Artvin 95.36

77- Kars 95.84

76- Bitlis 95.96

75- Ağrı 96.06

74- Düzce 96.26

73- Iğdır 96.69

72- Amasya 96.88

71- Erzincan 96.97

70- Bilecik 97.14

69- Adıyaman 97.29

68- Ardahan 97.33

67- Hatay 97.36

66- Çankırı 97.53

65- Muş 97.73

64- Van 97.74

63- Yozgat 98.05

62- Şanlıurfa 98.07

61- Bayburt 98.29

60- Şırnak 98.43

59- Elazığ 98.46

58- Batman 98.75

57- Adana 98.76

56- Erzurum 98.97

55- Manisa 99.06

54- Tokat 99.09

53- Kilis 99.14

52- Diyarbakır 99.19

51- Kahramanmaraş 99.28

50- Mardin 99.32

49- Gaziantep 99.40

48- Ordu 99.58

47- Niğde 99.60

46- Aksaray 99.63

45- Malatya 99.75

44- Kastamonu 99.98

43- Nevşehir 100.01

42- Isparta 100.06

41- Sivas 100.09

40- Burdur 100.15

39- Afyonkarahisar 100.17

38- Gümüşhane 100.24

37- Sinop 100.29

36- Aydın 100.34

35- Osmaniye 100.39

34- Kırıkkale 100.46

33- Giresun 100.56

32- Mersin 100.71

31- Karabük 100.85

30- Samsun 100.87

29- Çorum 100.95

28- Bolu 100.99

27- Tunceli 101.17

26- Edirne 101.28

25- Kayseri 101.42

24- Kütahya 101.65

23- Kırşehir 101.74

22- Sakarya 101.78

21- Bartın 102.13

20- Denizli 102.14

19- Rize 102.32

18- Konya 102.36

17- Uşak 102.37

16- Karaman 102.52

16- Karaman 102.52

14- Zonguldak 102.68

13- Tekirdağ 102.82

12- Antalya 103.29

11- Trabzon 103.37

10- Kırklareli 103.38

9- Bursa 103.47

8- Balıkesir 103.59

7- Kocaeli 103.85

6- İstanbul 104.02

5- Çanakkale 104.02

4- Muğla 104.12

3- İzmir 104.51

2- Ankara 104.91

1- Eskişehir 105.20

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