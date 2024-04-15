Dolar günü 32,41 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3580 32,3590 32,4090 32,4100 Avro 34,4290 34,4300 34,4360 34,4370 Sterlin 40,3160 40,4330 40,3580 40,4750 İsviçre Frangı 35,5331 35,5508 35,3620 35,5390 ANKARA ABD Doları 32,3280 32,4080 32,3790 32,4590 Avro 34,3890 34,4690 34,3960 34,4760 Sterlin 40,2560 40,4660 40,2980 40,5080