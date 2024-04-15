Dolar günü 32,41 TL'den tamamladı
Güne değer kaybıyla başlayan dolar, günü 32,41 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 17:50, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3580
|32,3590
|32,4090
|32,4100
|Avro
|34,4290
|34,4300
|34,4360
|34,4370
|Sterlin
|40,3160
|40,4330
|40,3580
|40,4750
|İsviçre Frangı
|35,5331
|35,5508
|35,3620
|35,5390
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3280
|32,4080
|32,3790
|32,4590
|Avro
|34,3890
|34,4690
|34,3960
|34,4760
|Sterlin
|40,2560
|40,4660
|40,2980
|40,5080